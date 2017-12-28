Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге к утру четверга выросло до 13, сообщается в твиттере вице-губернатора Анны Митяниной.

"По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте составило 13 человек. Из них от госпитализации отказались пятеро", - говорится в сообщении.

По данным Митяниной, к утру четверга пятеро остаются в стационарах в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии - трое.

Накануне Митянина сообщала о десяти пострадавших.

Вечером в среду в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. "В торговом комплексе в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - заявила ранее "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ).