СКР не исключал никаких версий взрыва в петербургском супермаркете

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге, включая террористический акт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко "Интерфаксу" в четверг.

"Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт", - сказала она.

Между тем, уголовное дело по-прежнему расследуется по статье о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт.

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Петербурге в районе камер хранения сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность СВУ составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате инцидента пострадали 13 человек.