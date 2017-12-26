Минкомсвязи усмотрело в блокировке аккаунтов Кадырова "двойные стандарты"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал проявлением двойных стандартов удаление аккаунтов руководителя Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram, отметив, что в этой ситуации должны разбираться Минюст и прокуратура.

"Это яркий пример двойных стандартов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". По словам министра, "надо посмотреть и правовую оценку должен дать Минюст и прокуратура".

Никифоров отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что "интернет не вне политики".

По его словам, нужно также избегать "односторонних политически-мотивированных действий со стороны отдельных государств". "Для этого нужно принять международный документ, чтоб у нас была правовая платформа и фундамент", - сказал он.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство направило Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова.

На прошлой неделе официальные страницы главы Чечни в фейсбуке и инстаграме были заблокированы. Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграме. Он также предположил, что это было сделано по указанию властей США.

Минфин США 20 декабря внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, им был закрыт въезд в США. Уточняя, по какой причине на главу Чечни наложили санкции, американское ведомство заявило, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

Глава Чечни в ответ на санкции сказал, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны.