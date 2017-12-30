Власти Петербурга распорядились о выплатах пострадавшим при взрыве в "Перекрестке"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" 27 декабря, сообщил в твиттере его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

"500 тысяч рублей получат пострадавшие, получившие вред здоровью средней тяжести. По 250 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести. Все выплаты будут произведены из резервного фонда бюджета", - написал Кибитов.

Как сообщалось, изначально власти города планировали выплатить пострадавшим по 300 тыс. рублей. Позже, по словам главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, появились сведения о том, что взрыв был терактом, и город начал готовить новое распоряжение, в соответствии с которым пострадавшим полагается по 250 и 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

Ржаненков сообщил "Интерфаксу", что для начала выплат Смольный должен получить от правоохранительных органов список лиц, признанных пострадавшими в теракте. Между тем, уголовное дело по факту взрыва расследуется по статье "покушение на убийство двух и более лиц" (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

В результате взрыва самодельного устройства (состояло из тротиловой шашки и гаек) в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 27 декабря пострадали 18 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Петербурге был совершен теракт, и сообщил, что дал распоряжение при угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов действовать решительно, "в плен никого не брать".

СКР после этого заявил, что не исключал никаких версий взрыва.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг превращение Петербурга в более уязвимый для террористов город.