Роскомнадзор собрался обсудить с Facebook политику по аккаунтам россиян

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор планирует обсудить с представителями Facebook политику соцсети в отношении аккаунтов российских пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Встреча (с Facebook) ориентировочно запланирована на первую декаду февраля. Роскомнадзор планирует включить вопрос, связанный с политикой Facebook в отношении аккаунтов российских пользователей, в повестку дня встречи с представителями компании", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что ответ соцсети на обращение Роскомнадзора в связи с удалением в соцсетях компании аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова поступил 27 декабря. "Содержание письма, судя по появившимся в тот же день публикациям в СМИ, аналогично текстам писем, которые были направлены компанией иным адресатам", - пояснили в пресс-службе.

Удаление аккаунтов Кадырова

Facebook в конце декабря подтвердил, что удалил аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорилось в сообщении компании. Аккаунты Кадырова были удалены из Facebook и принадлежащей той же компании соцсети Instagram.

Глава Чечни со своей стороны заявил, что доволен блокировкой.

"В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - сказал глава Чечни.

Встреча с Роскомнадзора с Facebook

Встреча Роскомнадзора и представителей соцсети была анонсирована осенью прошлого года. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, представители Facebook планировали приехать в Россию в начале 2018 года. Ожидается, что основным вопросом обсуждения надзорного органа с соцсетью станет исполнение Facebook российского законодательства в части локализации персональных данных российских граждан.

Закон о локализации персональных данных предполагает, что иностранные IT-компании, работающие в России, должны хранить персональные данные российские пользователей с использованием баз данных, находящихся в РФ.