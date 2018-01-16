Участника школьной потасовки в Перми пять лет обучали индивидуально

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Родители пермского подростка, одного из зачинщиков резни в школе №127, просили администрацию учебного заведения перевести своего сына на индивидуальный процесс обучения. Об этом сообщила журналистам Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова во вторник.

"Родители этого ребенка (бывшего ученика - ИФ) приносили справку о том, что ребенок нуждается в индивидуальном обучении. И ребенок находился пять лет на индивидуальном обучении. Услуга была оказана школой", - сказала Денисова.

По ее словам, родители приносили такую справку ежегодно в течение пяти лет.

"Они (родители подростка - ИФ) не справлялись (с воспитанием - ИФ). Они вызвали полицию в апреле этого года, когда ребенок в состоянии алкогольного опьянения попал в какой-то инцидент", - отметила она.

После этого случая ученика поставили на внутренний учет в школе. Однако проблемы с подростком продолжались и в дальнейшем, когда он перешел учиться в техникум.

По данным Денисовой, внешне семья была благополучной.

Драка на ножах

Как сообщалось, утром в понедельник в школе №127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. По предварительным данным, ученик школы и бывший ученик начали драться в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы.

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. По последней информации, из 12 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся двое - учитель и ученик, остальные - в состоянии средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

Со ссылкой на источник в образовательной сфере региона сообщалось также, что один из подростков, устроивших резню, характеризовался положительно, а второй состоял на учете в "группе риска" в школе и в отделе по делам несовершеннолетних.

В частности, по данным источника, подросток имел проблемы с учебой и алкоголем. В пятом, шестом и девятом классах он несколько месяцев занимался с учителями на дому. По информации источника, подросток нуждался во внимании педагогов и психологов.