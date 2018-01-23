Одного из напавших на пермскую школу выписали из больницы и скоро переведут в СИЗО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Врачи пермской больницы во вторник выписали одного из подростков, арестованных судом за групповое покушение на убийство учеников и педагога в школе N127.

"Одного из подростков выписали в удовлетворительном состоянии, он передан сотрудникам правоохранительных органов", - сообщил во вторник "Интерфаксу" главврач ГКБ N4 Андрей Ронзин.

В свою очередь источник агентства в правоохранительных органах региона заявил, что молодого человека переведут в один из краевых СИЗО.

Как сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения, в краевой детской клинической больнице остаются четыре пострадавших школьника, из них двое - на дневном стационаре. Еще один ребёнок проходит лечение из-за глазной травмы в научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца в Москве.

В ГКБ N4 в стабильном состоянии находится пострадавшая учительница, ее показатели в норме. Кроме того, в этом медучреждении остается на лечении еще один подросток, обвиняемый в покушении на групповое убийство.

Резня в школе

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

Больше всех пострадала учительница - она поступила в реанимацию городской клинической больницы N4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд принял решение об их аресте на два месяца, им грозит до семи лет лишения свободы. Сообщалось также, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Краевые власти распорядились выплатить пострадавшим около 3 млн рублей в качестве материальной помощи.