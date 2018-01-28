Правозащитники посчитали участников акций сторонников Навального в регионах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) сообщает об участии в общей сложности более 5 тыс. человек в санкционированных и несанкционированных акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального в воскресенье по стране, помимо Москвы и Петербурга.

"Из других городов, где проходят аналогичные акции, в Совет поступила следующая информация. В Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске - около 600, в Нижнем Новгороде - порядка 550, в Перми - 380, в Челябинске - 350, в Омске - 270", - говорится в сообщении на сайте совета.

По данным СПЧ, в Саратове в акции приняли участие 230 человек, в Самаре - 220, в Красноярске - 205, в Томске и Владивостоке - 200, в Иркутске - 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово - 150, в Ижевске - 120, в Тюмени - 115, в Оренбурге - 100, в Кургане - 80, в Комсомольске-на-Амуре - 70, в Чите - 63, в Улан-Удэ - 60, в Астрахани - 50, в Якутске и Южно-Сахалинске - 35, в Магадане - 20, в Благовещенске - 16, в Петропавловске-Камчатском - 1.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек.

Сам Навальный был днем в воскресенье задержан на Тверской улице.

В полиции сообщили, что он доставлен в территориальный отдел для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ. (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).