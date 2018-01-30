Лавров удивился долгому составлению США "кремлевского доклада"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией прокомментировал выход "кремлевского доклада" США.

"На эту тему уже высказался президент. Кстати, и правительство. Я на экранах телевизора увидел фамилии, которые включены в этот доклад. Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем. Поручение такой доклад подготовить содержалось в законе, принятом, по-моему, в августе (2017 года). Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства и со справочником, в котором содержатся имена сотрудников администрации президента Российской Федерации", - сказал министр СМИ.

"Можно было сделать это гораздо быстрее", - отметил Лавров.

Некоторые фигуранты доклада, в том числе премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и помощник президента РФ Андрей Фурсенко, ранее также прокомментировали включение в него.

В ночь на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад". Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA). В список вошли российские бизнесмены РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), главы всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек.

Позже Минфин США пообещал, что за докладом последуют реальные санкции.