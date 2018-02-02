Ульяновские курсанты получили выговор за скандальное видео с танцами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Ульяновского института гражданской авиации объявило выговор курсантам, которые в нижнем белье и форменных фуражках станцевали под песню Satisfaction, после чего видео с этими танцами попало в интернет.

"К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством РФ и условиями локальных актов института", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" ректор института Сергей Краснов.

Он подчеркнул, что своими действиями первокурсники нарушили требования устава учебного заведения.

"Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом", - сообщил Краснов.

Кроме того, с первокурсниками и их родителями проведены воспитательные беседы.

Публикация в интернете видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации вызвала широкий общественный резонанс. На ролике первокурсники в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии учебного заведения под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео, возможно, было снято еще осенью 2017 года, а выложено в сеть только сейчас.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать работу специальной комиссии, отметив при этом, что не поддерживает идею с отчислением курсантов из-за видеоролика.

Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки не нашла оснований для отчисления курсантов из вуза. Вместе с тем ректору учебного заведения было внесено представление в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением ФЗ "Об образовании в РФ" и локальных правовых актов института.

Также прокуратура требовала привлечь виновных из числа педагогов к дисциплинарной ответственности.

На волне этой критики в интернете появился флэш-моб в поддержку акции курсантов: с танцами под Satisfaction, в частности, выступили биатлонисты , конники , пловцы и пенсионерки на кухне.