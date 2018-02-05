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Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

Задержание членов правительства Дагестана, освобождение врача-гематолога Мисюриной и научная безграмотность россиян

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Врио главы премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и еще трое членов правительства республики задержаны по уголовному делу о хищении бюджетных средств. В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

- Мосгорсуд освободил из-под ареста до вступления приговора в силу врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную из-за смерти пациента на два года.

- Летчик сбитого на прошлой неделе в Сирии Су-25 подорвал сам себя гранатой, чтобы не попасть в плен, подтвердили в Минобороны. Роман Филипов посмертно представлен к присвоению звания Героя России.

- В Кремле решили, что давать гарантии неприкосновенности предпринимателей, которые желают вернуться в Россию, - это не прерогатива президента. Так Дмитрий Песков прокомментировал сообщение бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который составил для Владимира Путина список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться.

- Миллиардер Роман Абрамович в 2016 году подавал прошение о получении вида на жительство в Швейцарии, но, получив предварительно положительный ответ, неожиданно отозвал заявку и повторно обратился по этому вопросу к швейцарским властям в ноябре 2017 года.

- "Левада-Центр" провел исследование уровня научной грамотности россиян. Итоги оказались неутешительными.

- Алексея Навального заподозрили в избиении полицейских при задержании 28 января. Как сообщил сам оппозиционер, к нему утром пришла полиция, в отношении него начата проверка.

- Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, смонтировал фильм о рок-музыканте Викторе Цое в своей квартире. Окончательно производство ленты будет завершено весной.

- Москва пытается справиться с последствиями рекордного снегопада, который обрушился на город в минувшие выходные.

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