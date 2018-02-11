Среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье оказались дети и подростки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей, сообщила "Интерфаксу" начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства области Инна Аверкова в воскресенье.

"Были дети, трое детей. Старшему 17, младшему 5 лет", - сказала Аверкова.

Ранее МЧС опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета. В нем - 71 человек.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.