В Оренбургской области объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области объявили в понедельник траур по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье жителям региона.

"Траур в регионе объявлен на завтра", - сообщила "Интерфаксу" начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства области Инна Аверкова в воскресенье.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Все они погибли.