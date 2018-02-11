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Список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148

Есть обновление от 18:56

На борту находился 71 человек

Список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148
На месте крушения Ан-148 в Подмосковье
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - МЧС РФ разместило на своем сайте список пассажиров и экипажа, которые находились на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148. Как следует из списка, на борту находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Пока списки погибших сформированы без дат рождения и регионов проживания, но уже понятно, что среди пассажиров были жители Новотроицка, Гая, Орска, Новоорска", - сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила агентству "Интерфаксу".

По ее словам, с родственниками погибших работают психологи. "Летели семьями. Родственники приехали встречать к трапу, и тут такое. Очень тяжелая обстановка, дежурят врачи", - добавила Абрамова.

Пассажиры

1. Анохин Виктор

2. Анохина Зоя

3. Дмитриенко Юлия

4. Гахраманов Намиг

5. Карпухин Анатолий

6. Карпухина Татьяна

7. Кисилева Екатерина

8. Клаев Юрий

9. Колодезный Анатолий

10. Коротков Евгений

11 . Ковчуга Людмила Сергеевна

12. Леонова Ольга

13. Леванов Евгений (ребенок)

14. Леванов Евгений (1979 г.р.)

15. Сергошко Александр

16. Севоян Варсик

17. Синицина Татьяна

18. Ведякина Мария

19. Акназаров Тамерлан Турибекович

20. Александров Илья

21. Алексеенко Крискентия Николавна

22. Бойкова Екатерина Михайловна

23. Булатова Лилия

24. Ведиборенко Илья Владимирович

25. Гауссб Альфия Акзамовна

26. Грачев Алексей Евгеньевич

27. Дришова Ирина

28. Громов Игорь

29. Давыдова Елена Васильевна

30. Долбин Виктор

31. Драгина Маргарита

32. Иванов Вячеслав Анатольевич

33. Ильинов Евгений

34. Калашник Марина Александровна

35. Кармалаев Борис Александрович

36. Козупицкая Антонина Ивановна

37. Красова Надежда (ребенок)

38. Красова Оксана

39. Пурепов Олег

40. Манчаева Светлана

41. Мещерякова Наталья

42. Момзикова Кристина

43. Назаров Максим

44. Насырова Екатерина Павловна

45. Никитенкова Галина

46. Никитченко Алексей

47. Николаенко Любовь

48. Нормантович Александр

49. Нормантович Владимир

50. Панченко Сергей

51. Полетаев Илья Сергеевич (ребенок)

52. Радчук Инна Евгеньевна

53. Ремарчук Владимир

54. Сон Ульяна

55. Ставский Илья

56. Толкачев Вячеслав

57. Толкачев Иван Владимирович

58. Толкачева Любовь

59. Толмасова Дарья

60. Тулькубаев Фиргат Ринатович

61. Уразаева Марина

62. Усачев Владимир Павлович

63. Хохлова Ольга Анатольевна

64. Цигичко Ольга

65. Ямаев Юрий

Экипаж

66. Губанов Валерий Иванович

67. Гамбарьян Сергей Арсенович

68. Славинская Анастасия Владимировна

69. Коваль Виктория Олеговна

70. Гаврилов Сергей Владимирович

71. Кузьмин Олег Владимирович

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.

Теги: Ан-148, Саратовские авиалинии
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