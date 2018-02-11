Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148 был гражданин Швейцарии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На борту упавшего в воскресенье днем самолета в Подмосковье находился иностранный гражданин, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

"Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, самому младшему пассажиру было пять лет, проверяется также информация о погибшем ребенке 13 лет.

"Были москвичи на борту", - добавила Абрамова.

Ранее МЧС опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета. В нем - 71 человек.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.