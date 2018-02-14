Роскомнадзор сообщил об удалении всеми СМИ информации из фильма ФБК

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Почти 30 ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов информацию из фильма фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в среду.

"К сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, удалили противоправную информацию, в том числе все СМИ. В связи с этим в среду 29 ссылок, указанных в решении суда, исключены из Единого реестра запрещенной информации", - сказали в Роскомнадзоре.

Служба дала ресурсам, не удалившим информацию из фильма ФБК, время до вечера среды - в противном случае они будут заблокированы.

"В отношении ресурсов, которые не удалили запрещенную информацию и остаются в Едином реестре (13 ссылок), продолжается мониторинг. У данных ресурсов есть срок до позднего вечера 14 февраля для удаления указанной в решении суда информации", - сообщили "Интерфаксу" в службе.

Ранее суд включил в реестр запрещенной информации фильм ФБК о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Позже Навальный подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки страниц его сайта.

Усть-Лабинский суд Краснодарского края в начале марта рассмотрит иск Дерипаски к Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка") и Александру Кириллову ("Алекс Лесли") из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.