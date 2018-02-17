Полиция вернула Алексею Навальному телефон

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции вернули оппозиционеру Алексею Навальному телефон и сим-карту, которые пропали ранее из материалов административного дела, сообщила "Интерфаксу" в субботу его адвокат Ольга Михайлова.

"Наше ходатайство неожиданно удовлетворили, телефон вдруг нашелся и нам его вернули", - сказала она.

Адвокат уточнила, что полиция намерена устранить нарушения, выявленные ранее Тверским судом и вновь направить административный материал в суд для рассмотрения по существу.

Тверской районный суд Москвы 15 февраля вернул в полицию материалы дела об административном правонарушении, которые были составлены в отношении Навального, задержанного в ходе акции 28 января.

Как пояснила Михайлова, дело возвращено в полицию в связи с тем, что в протоколе в качестве вещественных доказательств заявлены сотовый телефон и сим-карта, а по факту в деле этих вещдоков не оказалось. Адвокат уточнила, что где находится телефон, установить в суде не удалось. В связи с этим Навальный написал заявление в полицию по факту кражи телефона.

Навальный был задержан в воскресенье 28 января на Тверской улице в Москве и доставлен в отдел полиции по району "Якиманка".

Из отдела полиции его отпустили в тот же день под обязательство о явке и спустя почти две недели составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).