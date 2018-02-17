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Полиция вернула Алексею Навальному телефон

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции вернули оппозиционеру Алексею Навальному телефон и сим-карту, которые пропали ранее из материалов административного дела, сообщила "Интерфаксу" в субботу его адвокат Ольга Михайлова.

"Наше ходатайство неожиданно удовлетворили, телефон вдруг нашелся и нам его вернули", - сказала она.

Адвокат уточнила, что полиция намерена устранить нарушения, выявленные ранее Тверским судом и вновь направить административный материал в суд для рассмотрения по существу.

Тверской районный суд Москвы 15 февраля вернул в полицию материалы дела об административном правонарушении, которые были составлены в отношении Навального, задержанного в ходе акции 28 января.

Как пояснила Михайлова, дело возвращено в полицию в связи с тем, что в протоколе в качестве вещественных доказательств заявлены сотовый телефон и сим-карта, а по факту в деле этих вещдоков не оказалось. Адвокат уточнила, что где находится телефон, установить в суде не удалось. В связи с этим Навальный написал заявление в полицию по факту кражи телефона.

Навальный был задержан в воскресенье 28 января на Тверской улице в Москве и доставлен в отдел полиции по району "Якиманка".

Из отдела полиции его отпустили в тот же день под обязательство о явке и спустя почти две недели составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Акция сторонников Навального в Москве

7 фотографий
На Пушкинской площади
Теги: Алексей Навальный
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