Суд вернул в полицию материалы в отношении Навального из-за пропажи вещдоков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы вернул в полицию материалы дела об административном правонарушении, которые были составлены в отношении оппозиционера Алексея Навального, задержанного в ходе акции 28 января. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Ольга Михайлова.

"В протоколе в качестве вещественных доказательств заявлены сотовый телефон и сим-карта. По факту в деле этих вещдоков не оказалось, где они - неизвестно, в связи с этим материал был возвращен", - сказала адвокат.

В Тверском суде "Интерфаксу" подтвердили, что 15 февраля административный материал в отношении Навального был возвращен в отдел полиции для устранения нарушений.

Навальный был задержан в воскресенье 28 января на Тверской улице в Москве и доставлен в отдел полиции по району "Якиманка".

Из отдела полиции его отпустили в тот же день под обязательство о явке и спустя почти две недели составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги прошли в нескольких регионах России, в том числе в Москве.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акция на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.