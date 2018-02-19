Священник призвал обратить внимание на ранение двух мусульман при защите православных в Кизляре

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель православного медико-просветительского центра "Жизнь" протоиерей Максим Обухов считает, что тем, кто устроил стрельбу в кизлярском храме, не удастся посеять религиозную вражду, поскольку на защиту православных, рискуя собственной жизнью, встали правоохранители-мусульмане.

"С одной стороны, псевдомусульманин фанатик убил прихожан православного храма, с другой - два мусульманина были ранены, защищая православный храм под угрозой для жизни", - пишет священник на своей странице в соцсети. Он уверен, что "настоящей мишенью циничного преступления, совершенного фанатиком, были не столько прихожане, сколько межконфессиональный, межнациональный мир как в самом Дагестане, так и в России". "Но получилось все наоборот", - считает отец Максим. По его мнению, этот случай показал, что межконфессиональное единство и согласие в стране есть. "А силовики, в том числе мусульмане, однозначно достойны церковных наград", - заключил он.

В воскресенье 22-летний житель Кизляра расстрелял из охотничьего ружья прихожан местной церкви, пришедших отпраздновать масленицу. Жертвами нападения стали пять человек. Стрелявший ликвидирован на месте. По версии следственных органов, он совершил террористический акт, мотивы пока не известны.

Муфтият Дагестана осудил нападение.