МИД сообщил о десятках раненых россиян в недавнем военном столкновении в Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В недавнем боестолкновении в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько десятков раненых, которым было оказано содействие в возвращении в РФ для лечения, сообщает МИД РФ.

"Учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства во вторник.

В МИД РФ отметили, что "им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Что известно на данный момент

12 февраля "Другая Россия" заявила, что в Сирии 7 февраля в результате американского удара погиб активист партии москвич Кирилл Ананьев.

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов сообщил 14 февраля, что еще один его активист пропал в Сирии. В своем блоге Лимонов сообщил, что в районе американского удара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований. "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", - отметил Лимонов.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военный источник, сообщила 14 февраля, что в результате американского удара под Дейр-эз-Зором 7 февраля погибли 11 российских граждан.

15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по предварительным данным, в результате авиаудара американской коалиции в Сирии погибли пятеро россиян, которые не являются военными.

19 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не подтвердил информацию о массовой гибели россиян в Сирии. "Последнее время было несколько вбросов о якобы участии российских частных военных компаний в Сирийской арабской республике и понесенных якобы больших потерь, порядка от 100 до 200 человек. Проведенные мероприятия структурами министерства обороны, МИД отрицают вообще такой факт, в таком количестве, имеется в виду. Да, выявлено, что пятеро граждан РФ, не имеющие никакого отношения ни к вооруженным силам РФ, ни к другим структурам", - сказал Шаманов в ходе встречи с иностранными военными атташе. Он отметил, что, по всей видимости, эти пять россиян находились в Сирии на добровольной основе.