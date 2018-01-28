Полиция призвала участников акции на Пушкинской площади разойтись

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции призывают собравшихся на Пушкинской площади граждан разойтись.

Сотрудники полиции в мегафон призывают участников несанкционированной акции покинуть площадь и не мешать проходу других граждан. На дороге со стороны Тверского бульвара и Охотного ряда стоят полицейские автомобили, автозаки и десятки сотрудников полиции.

Ранее на Тверской улице был задержан оппозиционер Алексей Навальный.

Также, как сообщалось, в воскресенье были задержаны координатор и руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин и Сергей Бойко.

Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги уже прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.