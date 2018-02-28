МВД сообщило о гибели стрелка из Казани

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь по людям в многоэтажном доме в Казани и убивший сотрудника Росгвардии, мертв, сообщили в среду в пресс-службе МВД Татарстана.

Причиной инцидента стал бытовой конфликт. "Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство", - сообщает полиция.

Освободившись, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого та укрывалась, опасаясь за свою жизнь. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители дома обратились в полицию.

Когда на место приехала полиция, мужчина начал отстреливаться. "В ходе задержания он был обезврежен. Он мертв", - уточнили агентству "Интерфакс" в МВД республики.

В ходе спецоперации были ранены сотрудник ОМОН (Росгвардии), который позже скончался, сотрудник полиции (в настоящее время прооперирован и находится в больнице) и ещё один гражданский, который также госпитализирован.

Ранее сообщалось, что стрелок добровольно сдался полиции, а его предполагаемый подельник мертв.