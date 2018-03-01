Приговор по делу Шакро Молодого огласят 27 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы в конце марта огласит приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и его подельников, задержанных после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

"Оглашение приговора назначено на 27 марта в 12:30", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Калашова виновным в вымогательстве и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тыс. рублей. Другого фигуранта дела - помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) - обвинение просило приговорить к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Еще десятерых подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.

Также в качестве обвиняемых к делу посмертно привлечены убитые при перестрелке у ресторана Elements охранники Кочуйкова Филипп Дамаскин и Алексей Китаев. Уголовное преследование последнего прокурор попросил прекратить в связи со смертью, а дело в отношении Дамаскина - вернуть в прокуратуру.

В свою очередь, защита в ходе прений сторон настаивала на вынесении оправдательного приговора фигурантам.

Всем подсудимым инкриминируется вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Никто из них вину не признает.

Согласно обвинительному заключению, в деле два эпизода вымогательства - 8 млн рублей у собственницы Elements Жанны Ким (этот эпизод закончился перестрелкой у заведения) и 10 млн рублей - у бизнесмена Льва Гарамова.

Обвинение утверждает, что подсудимые действовали в составе двух групп: первой руководил Батыр Бекмурадов, который на выделенные Калашовым деньги приобрёл ЧОП "Защитник", вторую возглавлял Кочуйков, аналогичным способом купивший ЧОП "Заслон". Представители обеих групп, по версии обвинения, находились во время происшествия на Рочдельской улице.