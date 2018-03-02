В Чечне отказались возбуждать дело по иску правозащитника "Мемориала" Титиева

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Чечне не стали возбуждать уголовное дело по заявлению главы регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева о фальсификации доказательств по делу о хранении им наркотиков. Его адвокат обжалует отказ в суде, сообщил председатель совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Адвокат Оюба Титиева Петр Заикин сегодня направляет жалобу в Гудермесский суд на незаконные действия сотрудников следственных органов и отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также направляет ходатайство на имя (главы Следственного комитета России Александра) Бастрыкина о передаче проверки на вышестоящий уровень, за пределы Чеченской республики", - сказал Орлов "Интерфаксу".

По его словам, проверку по заявлению Титиева о том, что сотрудники полиции подкинули ему наркотики, сфальсифицировав доказательства для возбуждения уголовного дела о хранении наркотических средств, проводил Гудермесский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Чеченской республике.

Адвокату Заикину ранее заявляли в следственном отделе, что материалы забрало к себе следственное управление СК по Чеченской республике, а отказное постановление не выносилось.

"Оказалось, это не так. На самом деле 15-го числа этот следователь вынес отказное постановление, и в связи с этим следственное управление по Чеченской республике взяло к себе проверочные материалы для исследования законности вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметил председатель совета ПЦ "Мемориал".

"Мы не знаем, какое решение примет следственное управление, но нам совершенно очевидна незаконность вынесенного постановления", - подчеркнул он.

По словам Орлова, проверка проводилась больше месяца, за это время следователи только опросили сотрудников полиции, которые проводили задержание Титиева, и на основании их пояснений отказали в возбуждении уголовного дела.

"Это издевательство над самой идеей проверки заявления о совершенном преступлении. Далее в этом постановлении есть фраза "вина Титиева в инкриминируемом ему преступлении подтверждается пояснениями свидетелей и иными материалами уголовного дела". Как следователь, который проводит проверку по заявлению Титиева, может говорить о его вине? На каком основании? Еще следствие не закончилось по Оюбу Титиеву, еще суда не было", - сказал правозащитник.

В ПЦ "Мемориал" считают, что этой фразы достаточно для того, чтобы считать незаконным постановление, а также для увольнения следователя, который его вынес.

Кроме того, не было рассмотрено ходатайство адвоката об изъятии видеоматериалов с камер, которые расположены на фасаде и внутри здания отдела полиции, куда Титиева доставляли после его задержания, добавил Орлов.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта.

О задержании Титиева сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Эта провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью. В связи с этим его адвокат Заикин ранее обратился в управление Следственного комитета по Чечне с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который, по его мнению, подкинул ему пакет с наркотическим веществом при осмотре автомобиля.