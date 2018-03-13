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В России Отравление Сергея Скрипаля

Онищенко исключил возможность утечки боевых отравляющих веществ с объектов РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли произвести на Западе, чтобы устроить провокацию против России, считает бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик Геннадий Онищенко.

"Они его сами могли синтезировать", - сказал он.

По словам Онищенко, утечка боевых отравляющих веществ с российских объектов исключена, все их запасы были уничтожены.

"Что касается уничтожения химоружия - я участвовал в этом с первого до последнего дня. Я утверждаю, что в отличие от США, Россия уничтожила все свои 40 тыс тонн химоружия, которое у нее накопилось с 1914 года. Это подтвердила и международная комиссия", - сообщил Онищенко.

"Все военные объемы имели очень жесткую систему хранения, учета. Все они уничтожены", - сказал он.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь, разработано в России. По ее словам, "данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок".

"Пока никто ничего не доказал - "Новичок" это или не "Новичок". Это еще вопрос", - сказал Онищенко.

По его словам, инцидент со Скрипалем - провокация против России. "Это грубая акция, которая используется и для решения внутренних британских проблем", - сказал Онищенко.

"Для России этот господин не представляет никакого интереса", - заявил он.

Как сообщалось, 27 сентября 2017 года Россия завершила уничтожение своих запасов отравляющих веществ.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Сергей Скрипаль, Геннадий Онищенко
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