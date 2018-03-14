В Госдуме заявили об отсутствии в РФ газа "Новичок"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия ликвидировала газ "Новичок" в числе других запасов химоружия, однако сложно судить, что происходит в сопредельных странах с химоружием, заявил "Интерфаксу" депутат Госдумы Владимир Гутенев, входивший в состав госкомиссии по ликвидации химоружия.

"И это вещество и все остальные, которые были накоплены в предыдущие периоды, были ликвидированы", - сказал Гутенев. При этом, по его словам, "тяжело судить, что происходит (с химоружием - ИФ) в сопредельных государствах". Гутенев также отметил, что некоторые западные страны не завершили процесс утилизации химоружия.

"Нужно сделать публичным обсуждение ситуации с обязательством всех соучастников соглашения завершить утилизацию химического оружия. Это, в первую очередь, относится к партнерам из США", - сказал Гутенев.

Так он прокомментировал утверждения британских властей о том, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери причастна Москва.

Накануне источник, знакомый с ходом уничтожения химоружия, сказал "Интерфаксу", что газ "Новичок", фигурирующий в деле об отравлении Скрипаля, вряд ли был произведен в России.

"На каком основании британцы вдруг решили, что "Новичок" изготовлен в России, если российская сторона не передавала им образец, маркер и об этом нет официального протокола? Для этого им, как минимум, нужно было украсть образец, маркер. Но тогда возникает вопрос:- что и у кого украли?", - сказал собеседник агентства. По его словам, одно и то же отравляющее вещество, произведенное в разных странах, будет иметь ряд характерных отличий, которые смогут выявить специалисты, но для этого у них должны быть соответствующие маркеры. По словам источника, при ликвидации запасов химоружия Россия не занималась уничтожением газа "Новичок". "Российская сторона не занималась уничтожением газа "Новичок", такой газ даже не был заявлен в программе", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила Тереза Мэй.

Химическое оружие в РФ полностью уничтожено, это зафиксировано инспекторами ОЗХО, заявили накануне "Интерфаксу" в Минпромторге в связи с сообщениями СМИ о том, что газ, фигурирующий в "деле Скрипаля" якобы произведен в России и является химоружием.

Кроме того, там отметили, что Россия стояла у истоков разработки конвенций о запрещении химического, биологического и токсинного оружия и в рамках своих обязательств ликвидировала зарин, зоман, ви-икс, иприт, люизит и ипритно-люизитные смеси.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.