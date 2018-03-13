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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Трамп посчитал Россию причастной к отравлению Скрипаля

Есть обновление от 18:44

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что за инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем стоит Россия.

"Мне кажется, что это была Россия", - сказал Трамп в Белом доме во вторник.

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании Лори Бристоу сегодня был вызван в МИД России. Накануне глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко в связи с делом об отравлении в Солсбери.

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: США, Дональд Трамп, Сергей Скрипаль
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