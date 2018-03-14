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Лавров заявил о русофобских мотивах покушения на Скрипаля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия не имела мотивов для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду.

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"Вчера и в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции глав МИД РФ и Турции.

"А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности", - сказал Лавров.

Он отметил, что накануне в Нью-Йорке было распространено официальное обращение: "Установлено, что химикат был произведен в Советском Союзе, затем перешел в собственность Российской Федерации". "Как это все соотносится с зафиксированным той же самой Организацией по запрещению химоружия, в том числе в присутствии наблюдателей США, фактом полного завершения уничтожения нашей страной химического оружия - об этом не упоминается", - добавил Лавров.

По его словам, "заявляется, что никто, кроме России, не мог это отравляющее вещество провезти в Великобританию и никто, кроме России, не обладает мотивами для выбора указанных лиц в качестве жертв". "Я это вообще оставляю без комментариев", - сказал министр.

"Подозрение - царица доказательств"

Глава МИД РФ отметил, что Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля действует по принципу "подозрение - царица доказательств". "Для них не признание - царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должны выдвигаться всем мировым сообществом как царица доказательств", - заявил он.

Лавров подчеркнул, что "так дело не пойдет": "Мы будем отстаивать международное право, и аргументов у наших партнеров мы не видим".

В ходе пресс-конференции министр отметил, что линия Лондона в такого рода вопросах "даже перехлестывает то, чем занимался генпрокурор Советского Союза Вышинский", когда он изобрел термин "признание - царица доказательств". "В этом случае нашим британским коллегам, да и тем, кто их голословно начинает поддерживать, даже не зная результатов расследования, которое еще не завершено, в этом случае для них даже этого мало", - отметил министр.

Министр подчеркнул, что "без предъявлений конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".

Ход расследования

Лавров заявил об отсутствии прогресса в организации совместного с британской стороной расследования дела. "Есть регресс, прогресса мы не наблюдаем. Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом, что российская сторона в свою очередь официально уведомила Лондон, что Москва "будет готова ответить на его запрос, если этот запрос сформулируют на основе своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия". Лавров пояснил, что данная конвенция требует "в такого рода ситуациях направлять официальный запрос компетентным органам страны, о подозрении которой идет речь".

"Такого запроса направлено не было. Более того, представитель Соединенного Королевства в Организации по запрещению химического оружия стал спрашивать нашего представителя, зачем мы вовлекаем в этот разговор тематику о запрещении химоружия. Достаточно, мол, того, что министр иностранных дел Великобритании пригласил российского посла и все ему сказал", - заявил глава МИД РФ.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - сказала Мэй.

Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, Сергей Скрипаль
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