Российский посол оценил действия Лондона как неприемлемые и провокационные

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Действия Великобритании в связи с "делом Скрипаля" неприемлемы, Москва расценивает их как провокацию, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У меня только что была встреча в Форин офисе. Я сказал, что все, что сделало сегодня британское правительство, совершенно неприемлемо. Мы рассматриваем это как провокацию", - сказал Яковенко в эфире телеканала Sky News.

"Мы считаем, что меры, предпринимаемые британским правительством, не имеют ничего общего с ситуацией в Солсбери, это очень серьезная провокация", - заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из Лондона 23 российских дипломатов.

5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль ранее получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - сказала Мэй.

Премьер-министр Великобритании заявляла, что Лондон до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ, и намерен принять самые серьезные ответные меры.