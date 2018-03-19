На Ямале ледяной глыбой сугроба придавило 11-летнюю школьницу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в Тарко-Сале, на которую обрушилась снежная глыба, сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, 19 марта во дворе одного из домов дети играли, делая подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, и на 11-летнюю школьницу упала снежная глыба.

"Дети обратились за помощью к прохожим, но когда девочку извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).