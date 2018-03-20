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МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа

По словам спасателей, если бы ЧП случилось ночью, жертв могло бы быть гораздо больше

МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа
Взрыв газа в жилом доме в Мурманске
Фото: ТАСС, Лев Федосеев

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Спасатели обследуют дом по адресу ул.Свердлова, д.6/1 в Мурманске, в котором во вторник произошел взрыв газа, чтобы к его осмотру затем могли приступить строители, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев.

По оценкам спасателей, эпицентр взрыва мог находиться на четвертом или пятом этаже. Что именно послужило причиной взрыва, установят следователи и криминалисты.

"Задача на ночь - расчистка завалов и передача данного здания администрации города и строителям для обследования первого подъезда (...) Объективного риска (обрушения - ИФ) нет", - сказал Гусев.

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По его словам, среди жильцов пострадавшего дома только четыре семьи решили переночевать в пункте временного размещения, остальные уехали к родственникам и друзьям.

По данным регионального главка МЧС, взрыв унес жизни двух человек, еще четверо пострадали и пятеро были спасены. Всего в пострадавшем подъезде проживают 33 человека.

"Взрыв произошел в 16.53 мск, очевидно, все были на работе (...) Хорошо, что это произошло не ночью", - сказал Гусев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основной версией произошедшего он называет взрыв бытового газа. Между тем, как отмечалось ранее, один из жильцов дома незадолго до взрыва сделал на своей странице в "ВКонтакте" запись, в которой назвал 20 марта 2018 года последним днем своей жизни.

Теги: Мурманск
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