Левин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональным

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Решение ряда СМИ об отзыве журналистов, работавших в Госдуме, основано на эмоциях и не отвечает основным целям прессы, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", - сказал Левин журналистам.

Вместе с тем он подчеркнул, что "в Думе в ежедневном режиме работают десятки журналистов". "Их работа заслуживает уважения и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности", - сказал глава комитета.

Ранее в РБК и на телеканале "Дождь" заявили об отзыве журналистов, работающих в Госдуме, в знак несогласия с решением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Редакция газеты "Коммерсант" также отказалась от сотрудничества с комиссией Госдумы по этике и с самим Слуцким.

Комиссия на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого. "Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания комиссии ее глава Отари Аршба.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.