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Левин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональным

Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что подобные действия противоречат задаче информирования общества

Левин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональным
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Решение ряда СМИ об отзыве журналистов, работавших в Госдуме, основано на эмоциях и не отвечает основным целям прессы, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", - сказал Левин журналистам.

Вместе с тем он подчеркнул, что "в Думе в ежедневном режиме работают десятки журналистов". "Их работа заслуживает уважения и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности", - сказал глава комитета.

Ранее в РБК и на телеканале "Дождь" заявили об отзыве журналистов, работающих в Госдуме, в знак несогласия с решением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Редакция газеты "Коммерсант" также отказалась от сотрудничества с комиссией Госдумы по этике и с самим Слуцким.

Комиссия на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого. "Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания комиссии ее глава Отари Аршба.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.

Теги: Госдума, Леонид Слуцкий, Леонид Левин
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