"Коммерсантъ" заявил о прекращении работы с депутатом Слуцким и комиссией по этике Госдумы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Редакция газеты "Коммерсант" отказывается от сотрудничества с комиссией Госдумы по этике, не усмотревшей нарушения "поведенческих норм" главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", — говорится в заявлении редакции. Там отмечается, что "редакция ИД "Коммерсантъ" удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими".

"Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов", — подчеркивается в заявлении.

Ранее РБК отозвал журналистов всех редакций, работающих в Госдуме, в знак несогласия с решением комиссии по этике в отношении Слуцкого.

Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого.

"Комиссия не усматривает нарушения Леонидом Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания глава комиссии Отари Аршба.

Претензии к Слуцкому

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб уже четыре, заявил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба: от журналисток Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого в СМИ.

Сам депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". Позже, 8 марта, он в фейсбуке извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.