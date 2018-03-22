В России

Британский совет объявил о прекращении деятельности в РФ

Все запланированные мероприятия и программы отменены

Британский совет объявил о прекращении деятельности в РФ
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Фото: Reuters

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России.

"Британский совет сообщает о прекращении своей деятельности в России. Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание",- говорится в сообщении на сайте организации.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые будут предприняты против РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, было принято решение выслать из Великобритании 23 российских дипломатов, а также приостановить контакты с Москвой на высоком уровне.

МИД РФ обнародовал ответные меры "на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери", в соответствии с которыми Британский совет должен быть закрыт. Кроме того, должно прекратить работу британское генконсульство в Петербурге. Из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Теги: Британский совет, Великобритания
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