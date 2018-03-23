Вечерний дайджест. Что читали в Рунете

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совместно с одним из крупнейших новостных агрегаторов СМИ2 "Интерфакс" проследил, какие темы в онлайн-медиа пользовались наибольшей популярностью у читателей всего русскоязычного сегмента интернета за последние семь дней. Кроме того, отдельно мы выяснили, какие новостные сюжеты привлекли больше всего интереса в соцсетях — как оказалось, их пользователей волнуют в целом те же темы, но под другим углом. Об этом — во второй части дайджеста.

СМИ

Выборы президента России, без сомнения, стали главной темой недели. Хотя в личности будущего главы государства интриги и не было, за ходом и прозрачностью избирательного процесса россияне следили с повышенным интересом. Самое громкое нарушение случилось на участке номер 1480 в подмосковных Люберцах: видеокамеры зафиксировали циничный вброс бюллетеней членами избирательной комиссии. Две учительницы местной гимназии, которых поймали с поличным, заявили, что это розыгрыш или видеомонтаж. Максимальное наказание за фальсификацию итогов выборов — 4 года лишения свободы — ранее не применялось, но строгая позиция ЦИК может обеспечить нарушительницам реальный срок.

На втором месте - не утихающий международный скандал вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Интерес читателей рунета привлекла дочь бывшего разведчика Юлия. Своими воспоминаниями и сомнениями с журналистами поделились знакомые и соседи семьи. По их словам, девушка вернулась в Москву из Великобритании ради своего молодого человека. Еще одна деталь — незадолго до трагедии Юлия удалила из соцсетей все снимки с родными.

На третьем месте по популярности оказалась "девочка в розовом", несколько комично грозившая жестом губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Это произошло в подмосковном Волоколамске, куда чиновник приехал после инцидента на расположенном неподалеку мусорном полигоне "Ядрово". Предположительно из-за выбросов вредных веществ более полусотни детей обратились к врачам с жалобами на головокружение и тошноту.

Немалый интерес вызвал также новый указ Владимира Путина о призыве на военные сборы. СМИ разобрались, к кому относится вступивший в силу документ, а какие категории граждан освобождены от призыва. Повестку может получить каждый россиянин, находящийся в запасе, то есть даже те, кто не проходил срочную службу. Редкие специальности более востребованы, поэтому выше шанс призыва в армию. При этом военные эксперты отмечают, что сборы не связаны с какой-либо подготовкой к реальным вооруженным действиям.

Замыкает пятерку самых актуальных тем скандал вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Ранее несколько журналисток обвинили политика в домогательствах, подкрепив свои слова недвусмысленной аудиозаписью. Однако думская комиссия по этике не нашла нарушений "поведенческих норм", а сам Слуцкий посоветовал журналисткам сменить род деятельности, если их что-то не устраивает. После этого ряд крупнейших СМИ, в том числе РБК, "Ведомости", "Коммерсантъ" и телеканал "Дождь", объявили бойкот либо всей Госдуме, либо лично депутату и отозвали своих журналистов. Они требуют объективного и справедливого расследования нашумевшей истории.

Соцсети

Ожидаемо, выборы нового главы государства стали самой обсуждаемой темой и в соцсетях. Россияне активно следили за процессом и помогали пресекать нарушения, но иногда проявляли чрезмерное усердие. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что первая жалоба поступила еще до официального открытия избирательных участков. Бдительный гражданин решил действовать на опережение и потребовал отменить результаты еще не состоявшихся выборов. Председатель комиссии, как и пользователи соцсетей, отнеслась к этому заявлению с юмором.

Вторым по популярности в соцсетях оказался вопрос, который сегодня волнует каждого. Эксперт по гаджетам рассказал, почему смартфон быстро разряжается и что с этим делать. Причины могут быть самые разные: от выхода батареи из строя до вредоносного программного обеспечения или забитой памяти устройства. Владельцам смартфонов советуют удалить лишние программы и игры, проверить гаджет с помощью антивируса. Если эти действия не помогли, стоит обратиться в сервисный центр, провести диагностику устройства и, возможно, заменить батарею.

Широко обсуждается реакция зарубежных экспертов на послание президента Федеральному Собранию. Западная пресса назвала речь Путина "милитаристской", но серьезные комментаторы услышали совершенно другой посыл и стали расценивать обращение президента РФ как приглашение к уважительному диалогу, от которого Запад до сих пор отказывался.

На четвертом месте рейтинга держатся новостные сюжеты о "Новичке" — веществе, которым был отравлен в Великобритании Сергей Скрипаль. Высказывания официальных лиц в Лондоне удивляют пользователей соцсетей грубым тоном и категоричностью суждений при отсутствии каких-либо доказательств о причастности России. В то же время разработчики этого химического оружия рассказывают, где велись исследования и какими путями вещество могло попасть в Англию.

Замыкает подборку реакция Белого дома на переизбрание Путина на четвертый срок. Главной интригой стал вопрос, будет ли президент США поздравлять своего российского коллегу. По сообщению Вашингтона, Дональд Трамп не планировал делать официальное заявление, потому что не сомневался в победе действующего президента. Позже стало известно, что американский лидер все же поздравил Владимира Путина в ходе телефонной беседы.