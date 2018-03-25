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Что произошло за день: воскресенье, 25 марта

Вся последняя информация о пожаре в торговом центре в Кемерово и другие новости коротко

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кемерово произошел крупный пожар в торговом центре "Зимняя вишня". В результате погибли пять человек - три женщины, мужчина и ребенок. Более 30 человек пострадали. Изначально сообщалось о четырех погибших детях, однако эта информация не подтвердилась. В Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру воскресенья с огнем справиться так и не удалось. Согласно последним данным МЧС, пропавшими без вести считаются 35 человек.

- Среди первых шагов Владимира Путина после победы на выборах президента будет формирование новой команды. Как сообщил Дмитрий Песков, изменения могут коснуться и правительства, и администрации президента.

- Россиянин Максим Цветков стал победителем гонки с общего старта (15 км) на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

- Полиция Германии задержала бывшего главу женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией. Ранее испанский суд выдал европейский ордер на арест политика, который был одним из инициаторов референдума о независимости Каталонии.

- Сотни тысяч подростков, молодых людей и их родителей вышли на митинги в городах США с требованием ужесточить законодательство об обороте оружия. Как отмечает Associated Press, это крупнейшая демонстрация в США, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме.

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