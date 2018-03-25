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Молодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме

Участники акции "Марш на наши жизни" требуют ужесточить контроль за оборотом оружия

Молодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме
"Марш за наши жизни" в Нью-Йорке
Фото: Reuters

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сотни тысяч подростков, молодых людей и их родителей вышли на митинги в городах США с требованием ужесточить законодательство об обороте оружия. Акция, получившая названия "Марш за наши жизни", прошла в большинстве крупнейших городов страны – Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе и многих других.

Как отмечает агентство Associated Press, это крупнейшая демонстрация в США, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме. Одна из самых массовых акций прошла в Нью-Йорке, где на улицы вышли не менее 175 тыс. человек.

"Потрясающе! В Нью-Йорке 175 тыс. человек присоединились к "Маршу за наши жизни". И это только начало. Эти студенты изменят Америку", - написал мэр города Билл де Блазио в своем твиттере.

Акцию поддержали многие знаменитости. На улицы Нью-Йорка вышел один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни. В интервью CNN он пояснил, что сделал это, в частности, в память о своем лучшем друге Джоне Ленноне, который был застрелен своим фанатом в 1980 году.

Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на происходящее, несмотря на то, что из-за марша его кортежу пришлось изменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде.

Представитель Белого дома Зак Паркинсон лишь отметил, что власти "восхищаются смелыми молодыми американцами, которые используют сегодня свое право, закрепленное первой поправкой к конституции (она гарантирует свободу собраний – ИФ)".

Участники "Маршей за наши жизни" требуют от властей ужесточить контроль за обращением оружия после трагического случая в школе Парклэнда во Флориде, где 19-летний подросток застрелил 17 человек. Еще 14 человек получили ранения.

Стрельбу открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия. По данным следствия, Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. До этого он прошел проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Право вооружаться

В США вопрос контроля над приобретением и владением огнестрельным оружием является одним из самых спорных. Традиционно представители Демократической партии выступают за более строгие законы в этой сфере, а республиканцы защищают права граждан на приобретение и владение огнестрельным оружием.

Главным защитником этих прав является Национальная стрелковая ассоциация США (NRA), которая регулярно вкладывает миллионы долларов в американские политические кампании.

Случаи стрельбы, подобные той, что произошла в школе во Флориде, зачастую используются как аргумент за ужесточение контроля над оборотом оружия в США.

После стрельбы ученики школы Парклэнда, призвали провести массовые марши за ужесточение контроля над огнестрельным оружием в стране. "Мы будем умолять законодателей защитить наши жизни", - заявил в конце февраля в эфире телеканала ABC News один из организаторов протеста одиннадцатиклассник Кэмерон Каски.

Он подчеркнул, что "все политики, принимающие деньги от Национальной стрелковой ассоциации США", будь они республиканцы или демократы, "в ответе за такие события", как стрельба в Парклэнде.

Теги: США, Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида, Парклэнд
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