Глава минздрава будет руководить организацией помощи пострадавшим в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла для организации помощи пострадавшим в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе, унесшем жизни почти 50 человек, в Кемеровскую область.

"По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область, для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре",- сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

По уточненным данным, жертвами пожара стали 48 человек.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.