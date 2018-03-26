Росгвардия проверит информацию о не выпускавшей детей из горящего ТЦ охране

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Росгвардия проведет проверку деятельности сотрудников охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)", - написал Хинштейн в понедельник в твиттере.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ со ссылкой на очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили, что удалось остановить открытое горение, однако полностью ликвидировать пожар не удается до сих пор.

СКР сообщил о гибели 56 человек. По его данным, 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.