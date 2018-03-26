Задержан отключивший систему оповещения о пожаре в кемеровском ТЦ охранник

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Задержан сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), который отключил систему оповещения о пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех задержанных.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, 53 обратились за помощью, в больницах находятся 13 пострадавших.