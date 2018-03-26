Определен круг подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - До десяти чиновников, служащих и коммерсантов могут стать в ближайшее время фигурантами уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уже определен круг основных подозреваемых, чьи действия либо бездействие так или иначе связаны с трагическими последствиями пожара", - сказал собеседник агентства.

Он не назвал конкретных фамилий и их общественного статуса, отметив, что это собственник здания и арендаторы помещений комплекса, разработчик системы безопасности и ее эксплуатант, руководящие сотрудники регионального подразделения МЧС и должностные лица административных органов Кемерова.

Некоторые из них уже допрошены, решается вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых, добавил источник.

По последним данным, в результате пожара, возникшего накануне вечером в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, погибли 64 человека. За медпомощью обратился 51 человек, из них 11 все еще находятся в больницах.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета.