Лавров назвал печальной модой обвинения Украины в причастности РФ к убийству Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве сожалеют в связи с заявлениями Киева о причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Трагедия вчера очередная в Киеве. Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет от том, что это сделали российские спецслужбы . Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверно, начнется. Поэтому эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальна",- сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Но, как видите, многие ее подхватывают, особенно те, кто как наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов", - добавил он.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Бабченко. На Украине и в России возбуждены уголовные дела. Наиболее вероятной версией произошедшего в киевской полиции называют профессиональную деятельность Бабченко. Позднее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о возможной причастности спецслужб РФ к убийству журналиста.