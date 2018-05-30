СКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет России направит на Украину запрос о правовой помощи по делу об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела об убийстве Бабченко в Киеве СКР намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи", - сказала Петренко.

"Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, российские следователи проведут в РФ необходимые следственные действия и установят круг общения убитого.

Петренко подчеркнула, что по российскому законодательству СК полномочен расследовать преступления в отношении российских граждан, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства.

Представитель СК добавила, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности - журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Аркадий Бабченко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко. Позднее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о возможной причастности спецслужб РФ к убийству журналиста.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве сожалеют в связи с заявлениями Киева о причастности России к убийству Бабченко.