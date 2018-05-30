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Жительница Татарстана погибла под сорванной ветром крышей магазина

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали от непогоды в Татарстане в среду, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава региона.

В Муслюмовском районе Татарстана женщина погибла после получения тяжелых травм из-за падения на нее крыши магазина, сорванной порывом сильного ветра.

"Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", - уточнил собеседник агентства.

Еще трое пострадавших - жители Зеленодольска и Мензелинска находятся в больницах.

"Два человека - взрослый и ребенок находятся в Зеленодольске и ещё одна женщина в Мензелинске", - добавил представитель Минздрава.

Из-за ветра было отключено электроснабжение в нескольких населенных пунктах Татарстана, рассказали в МЧС. В соседней Чувашии 45 населенных пунктов остались без света.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали из-за сильного ветра в центральной части России, в том числе в Нижнем Новгороде, республиках Марий Эл и Татарстан, а также в Москве, где объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: Татарстан
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