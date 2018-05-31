Бывший посол США Макфол призвал исключить РФ из стран-членов Интерпола

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал исключить РФ из стран-членов Интерпола.

"Россия должна быть исключена из Интерпола, - написал Макфол в своем твиттере в четверг в ответ на опубликованное накануне сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что РФ уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.

Макфол занимал пост посла США в РФ с 2012 по 2014 год.

Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил 30 мая в своем твиттере, что был задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что полиция отпустила его. По словам самого Браудера, это произошло после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе рекомендовал ей не выполнять запрос российской стороны о задержании.