Россияне подготовили к "прямой линии" с Путиным почти миллион вопросов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество вопросов, поступивших от россиян к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путины, приближается к 1 миллиону.

Согласно данным организаторов программы "Разговор с Владимиром Путиным", которая выйдет в прямом эфире 7 июня, по состоянию на 12:00 понедельника, по разным каналам главе государства поступило свыше 932 тыс. обращений.

Большинство россиян предпочитают задавать вопрос президенту, позвонив в call-центр, их свыше полумиллиона человек. Также Путину поступило свыше 200 тыс. смс, а 90 тыс. вопросов были заданы на сайте программы.