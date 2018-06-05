Голикова подтвердила сохранение "правила двух ключей" при решении судьбы институтов РАН

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что несмотря на расформирование Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и появления Министерства науки и высшего образования у Российской академии наук сохранится право контролировать и корректировать решения в отношении сети научных институтов РАН в России.

"Еще раз повторяю: "правило двух ключей" сохраняется", - сказала Голикова на заседании президиума Российской академии наук, отвечая на вопросы академиков.

"Правило двух ключей" было введено после резонансной реформы РАН в 2013 году, согласно ему все решения в отношении академических институтов должны были приниматься совместно РАН и Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Фактически у РАН было право вето на решения ФАНО, в том числе на инициативы о слиянии и реструктуризации институтов.

В мае ФАНО было расформировано, одновременно в структуре правительства появилось министерство науки и высшего образования, которому была передана сеть НИИ.

После этого ученые высказали опасения, что с появлением нового ведомства действовавший ранее принцип "двух ключей" перестанет действовать. В частности, сообщалось, что президиум РАН намерен направить обращение президенту РФ.