Более половины интернет-пользователей в малых городах РФ никогда не покупали онлайн

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Более половины интернет-пользователей в малых городах РФ никогда не совершали покупки в интернете - в основном из-за отсутствия такой привычки и предпочтения делать их лично. Такие выводы содержатся в исследовании Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и "Яндекс.Такси", результаты которого были представлены на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2018" в Иннополисе (Татарстан) в среду.

"Никогда не покупали товары или услуги через интернет в малых городах 60%, а в миллионниках - 40% горожан. ... Наиболее вероятной причиной оказывается отсутствие у жителей малых и средних городов привычки к подобного рода действиям - самым частым объяснением нежелания делать покупки через интернет оказалось "предпочтение личных покупок" (28% респондентов в малых городах ответили именно так)", - указано в исследовании.

Товары и услуги через интернет ищет 31% жителей в малых городах, в городах-миллионниках показатель составляет 52%.

При этом в малых городах зафиксировано низкое проникновение цифровых сервисов, привязанных к территории (сервисы для заказа и доставки еды, онлайн-покупок в местных магазинах, покупки билетов на локальные мероприятия, онлайн-заказа такси и др).

По данным исследования, 21% городского населения РФ практически или полностью не обеспечены сервисами, которые предполагают получение услуг по месту нахождения клиента. Хорошо обеспечены подобными сервисами 60% городских жителей РФ.

В России 1112 городов, население 1016 (91%) из них по численности не превышает 200 тыс. человек. В городах с менее 200 тыс. жителей проживают 36 млн человек, что составляет треть от всего городского населения страны. Проникновение интернета в России составляет около 80%.