Шесть человек погибли после столкновения катамарана с баржей на Волге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще двое доставлены в больницу после столкновения катамарана и баржи на реке Волга в Волгограде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Около 23:00 было найдено первое тело, затем подтвердили гибель еще пяти человек. Поиски людей не закончились на момент написания текста.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, спасатели ведут поиски 10 человек, которые числятся без вести пропавшими после столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде. Среди них есть как минимум один несовершеннолетний. Один человек погиб, еще пятеро - спасены.