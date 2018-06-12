Источник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на Волге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Десять человек погибли после столкновении катамарана и баржи в Волгограде, еще пятерым удалось спастись, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"На катамаране находилось 16 человек. По предварительным данным, пятеро спаслись, 10 человек погибли. Судьба еще одного человека остается неизвестной, спасатели продолжают поиски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной столкновения судов могло стать несоблюдение владельцем катамарана требований безопасности.

"Есть информация о том, что судно шло с нарушением правил, в том числе, перевозки пассажиров. В частности, не были включены опознавательные огни. Кроме того, владелец судна не зарегистрировал его в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

В администрации Волгоградской области "Интерфаксу" сообщили, что на катамаране находились 16 человек, при этом вместимость судна - 12. На месте развернут оперативный штаб, который возглавил губернатор региона Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 9 человек погибли и 5 спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде. Изначально 10 человек числились без вести пропавшими, один погиб и пятеро - были спасены.

По данному факту Южным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).